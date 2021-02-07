В Беларуси по политическим мотивам за месяц задержали почти 900 человек

Протесты в Беларуси Belsat.eu

Возраст самого молодого задержанного – 13 лет

В Беларуси в течение января с политических мотивов задержали по меньшей мере 873 человека. Об этом свидетельствуют данные правозащитного центра "Вясна".

Отмечается, что всего задержаны 391 женщина и 475 мужчин. Кроме того, известно о шестерых задержанных несовершеннолетних, самому младшему из которых – 13 лет. Согласно данным центра, в прошлом месяце было вынесено не менее 489 постановлений суда в отношении участников протестов.

В течение января в Беларуси арестовали 304 человека: 173 человека наказали арестом на срок от 15 до 22 суток, а еще 24 человек – максимальным арестом на 25 суток. В то же время 137 человек были оштрафованы, а двое задержанных получили наказание в виде ареста и штрафа.

Как рассказали правозащитники, 40 протоколов было отправлено на доработку, и только шесть административных дел прекратили.

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Напомним, недавно белорусская оппозиционер Светлана Тихановская призвала Евросоюз, Великобританию, США и Канаду расширить санкции, расследовать преступления режима и помочь белорусам в получении европейских вакцин от COVID-19. Также оппозиционерка обратилась к указанным странам с просьбой содействовать диалогу о новых выборах.