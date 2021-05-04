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В Беларуси огласили приговор доверенным лицам Тихановской

Фото из открытых источников

Их обвинили в попытках захвата власти

В Гомеле суд огласил приговор доверенным лицам оппозиционерки Светланы Тихановской, которые, якобы, готовились устроить беспорядки и захват административных зданий. Об этом сообщает Радио Свобода.

Как отмечается, Юрия Власова приговорили к 6,5 года колонии усиленного режима, Татьяну Каневську - к 6 годам колонии общего режима, Дмитрия Ивашкова и Александра Шабалина - к 6 годам колонии усиленного режима.

О именно таких сроках заключения просила суд белорусская прокуратура.

В своих выступлениях адвокаты осужденных заявили, что конкретных доказательств вины их клиентов нет, обвинение основывалось на домыслах, общих фразах и видео, которое показало, что 5 августа доверенные лица были на встрече с Светланой Тихановською и обсуждали различные варианты развития событий 9 августа и после выборов.

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Ранее сообщалось, что в Беларуси может появиться законодательная норма, согласно которой силовикам и сотрудникам государственных СМИ будут предоставлять охранников.

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