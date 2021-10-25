В Беларуси объявили о начале общенациональной забастовки

Бело-красно-белый флаг Беларуси Фото из открытых источников

Людей призвали не выходить на работу с 1 ноября

В Беларуси объявили о начале общенациональной забастовки с 1 ноября. Об этом заявил председатель Белорусского объединения рабочих (БОР) Сергей Дилевский.

"Мы, Белорусское объединение рабочих, объявляем начало общенациональной забастовки с 1 ноября 2021 года! Мы остановим производство во всей стране, пока каждое из десяти требований не будет выполнено", — подчеркнул он.

Белорусское объединение рабочих призывает граждан Беларуси не выходить на работу, пока в стране не прекратятся репрессии и не освободят политзаключенных.

Также среди требований забастовщиков — начало переговоров между властью и демократическими силами, приведение зарплат и пенсий в соответствие с экономической ситуацией, реализация конституционного права на свободу слова и деятельности независимых профсоюзов.

"Прекратим кормить режим, прекратим ходить на работу! Останемся дома. Так мы отстоим нашу страну, вернем в нее закон и справедливость. Только так мы защитим себя и своих близких от эпидемии, которая обрушилась на наш дом", — заявил Дилевский.

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