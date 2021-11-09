В Беларуси могут ввести наказание за призыв к санкциям против страны

Планируют лишать гражданства и конфисковывать имущество

В Беларуси могут ввести наказание против граждан, призывающих к санкциям против страны. Возможно лишение гражданства и конфискация имущества. Об этом пишет " РБК-Украина " со ссылкой на Zerkalo .

"Ущерб от тех санкций, которые сегодня вводятся против Республики Беларусь в разных направлениях, в том числе и экономических, он достаточно велик.

Те люди, которые призывают к этому, которые не понимают, что они делают, они должны отвечать", - заявил депутат Беларуси Олег Белоконев.

В то же время он отметил, что у людей, которые призывают к санкциям необходимо конфисковывать имущество, чтобы, якобы, хоть как-то погасить убытки, которые были нанесены стране.

Также он предлагает лишать их гражданства.

"Чтобы больше, на мой взгляд, статьей 361 не ограничится, я думаю, что будет общая конфискация имущества в доходы государства, чтобы как-то гасить убытки, которые нанесли эти люди. Ну и, на мой взгляд, в том числе их надо лишать гражданства", - добавил Белоконев.

Новости по теме: Миграционный кризис: ЕС ужесточает визовый режим для белорусских чиновников

Напомним, ранее мы писали, что Евросоюз на пути к введению новых санкций против Беларуси на фоне миграционного кризиса. Под ограничения могут попасть около 30 белорусских физических и юридических лиц.