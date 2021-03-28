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В Беларуси хотят обеспечивать охраной силовиков и сотрудников госСМИ

Протесты в Беларуси 15 ноября TUT.BY.

Такая возможность предусмотрена изменениями в закон о государственной защите

В Беларуси может появиться законодательная норма, согласно которой силовикам и сотрудникам государственных СМИ будут предоставлять охранников. Об этом заявил заместитель госсекретаря Совета Безопасности Беларуси Александр Рахманов, пишет портал TUT.BY.

По его словам, министр внутренних дел Беларуси сможет предоставлять дополнительные меры защиты силовикам и журналистам, которые "позволят сохранить их жизнь, здоровье и имущество от любых преступных посягательств".

В законопроекте предусматриваются различные меры - от физической защиты до легендирования данных. Кроме того, при необходимости возможно даже изменение внешности.

На сегодня в Беларуси под действие закона о государственной защите попадают судьи, руководство правоохранительных и контролирующих органов.

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Ранее сообщалось, что организаторы "Евровидения" заявили, что песня представителей Беларуси группы "Галасы ЗМеста" не может участвовать, поскольку ставит под сомнение аполитичность конкурса.

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