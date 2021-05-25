В Беларуси арестовали на два месяца девушку Протасевича

София Сапега Фото из открытых источников

Девушку подозревают в совершении уголовного преступления, но пока неизвестно, какого именно

В Беларуси арестовали на два месяца девушку белорусского оппозиционера и бывшего главного редактора Telegram-канала NEXTA Романа Протасевича - Софию Сапегу. Об этом сообщает ВВС Русская служба.

По словам ее адвоката Александра Филановича, Софию Сапегу подозревают в совершении уголовного преступления, а расследованием занимаются в Главном следственном управлении (ГСУ) Следственного комитета Беларуси.

В то же время защитник не смог рассказать, в чем именно обвиняют девушку, поскольку с него взяли подписку о неразглашении тайны следствия.

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Также Филанович уточнил, что сейчас Сапега находится в СИЗО КГБ, а следствие готовит информацию для российского консульства, поэтому вполне вероятно, что вскоре информация появится в государственных СМИ.

Как отмечается, адвокат также не видел документов, касающихся задержания девушки в аэропорту Минска. Вполне возможно, что эти материалы находятся в другом уголовном деле.

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Напомним, раньше белорусские спецслужбы задержали бывшего редактора оппозиционного Telegram-канала NEXTA Романа Протасевича. Он находился на борту самолета компании Ryanair, который направлялся из Афин в Вильнюс.

В частности, Беларусь заставила международный самолет изменить маршрут и сесть в Минске для того, чтобы арестовать Протасевича. Белорусские спецслужбы по прямому приказу Лукашенко даже подняли в воздух военный истребитель.