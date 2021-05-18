В Беларуси 10 человек осудили за вывешивание чучел и сжигание автопокрышек

Фото из открытых источников

Им инкриминировали умышленное приведение в негодность транспортного средства или путей сообщения

Суд в белорусском Бресте признал виновными и вынес приговоры 10 местным жителям, которых обвинили в вывешивании чучел в областном центре, поджоге автопокрышек, раскрашивании киоске, закидуванні яйцами и камнями опорного пункта милиции, а также блокировании железной дороги, передает правозащитный центр "Весна".

Отмечается, что фигурантам дела инкриминировали умышленное приведение в негодность транспортного средства или путей сообщения, злостное хулиганство и особо злостное хулиганство.

Приговоры составляют от 1 года 9 месяцев так называемой "химии" до 5 лет колонии.

По версии следствия, фигуранты дела вывесили несколько чучел, которые были подписаны словами "мент", "ОМОН", "лжец номер один", а также раскрасили киоск, сожгли ночью на дороге три автопокрышки и оставили протестные надписи на заборах.

"Химией" в Беларуси называют отбывание наказания в исправительной колонии открытого типа. Это тоже лишение свободы, но в относительно легких условиях по сравнению с обычной колонией. На "химии" осужденные работают на стройке или вредном производстве – отсюда и такое название. В Беларуси существует 29 учреждений открытого типа.

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