В Баварии на 5 лет закрыли доступ к водопаду из-за толп блогеров

Кенигсбахский водопад, Бавария, Германия Фото из открытых источников

В прошлом сезоне, чтобы сделать фото, наверх поднимались до 350 блогеров в день

Власти немецкой федеральной земли Бавария на пять лет закрыли для посетителей Кенигсбахский водопад и территорию вокруг него площадью примерно в 10 гектаров. Об этом сообщает DW.

Как отмечается, решение было принято из-за того, что природная достопримечательность в национальном парке Берхтесгаден сильно пострадала из-за наплыва значительного количества инфлюэнсеров и тревел-блогеров, которые открыли для себя это место.

Ранее к водопаду лишь иногда поднимались местные жители, но недавно фотографии туристов в здешних каменных бассейнах, естественных небольших углублениях на водопаде - стали очень популярными в Instagram и других социальных сетях.

В прошлом сезоне, чтобы сделать фото, наверх поднимались до 350 блогеров в день.

За короткое время они успели протоптать здесь примерно 3 километра новых троп, вытоптать в некоторых местах землю так, что возникла угроза размыва склонов, и начали угрожать краснокнижным птицам.

Ранее сообщалось, что в оккупированном Крыму почти полностью пересохли туфовая площадка и склоны горы Базар-Оба в урочище Кызыл-Коба, в результате чего 25-метровый водопад Су-Учхан почти исчез.