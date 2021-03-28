В Барселоне провели "концертный тест" на коронавирус

"Концертный тест" на коронавирус Фото из открытых источников

После этого посетители должны сообщить исследователям, заразятся ли они коронавирусом

В Барселоне музыканты устроили концерт перед 5 тысячами зрителей, чтобы проверить, можно ли проводить такие события с соблюдением строгих гигиенических мер. Перед концертом зрителям сделали тесты на коронавирус. Об этом сообщает Deutsche Welle.

Отмечается, что в Барселоне в субботу, 27 марта, состоялся большой концерт группы Love of Lesbians, на который пришли пять тысяч человек. Это первое такое массовое мероприятие в городе с начала пандемии COVID-19.

Концерт состоялся на спортивной арене Палау Сан-Жорди, которая обычно вмещает до 24 тысяч человек. Этот концерт должен был проверить, можно ли проводить такие мероприятия во время пандемии с соблюдением строгих гигиенических правил. Билеты на концерт были распроданы.

Их стоимость (от 23 до 28 евро) включала цену теста на коронавирус и защитную маску для лица. Их ношение было обязательным, люди могли их снимать лишь во время того, как они ели или пили в специально отведенных для этого местах.

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Всем зрителям пришлось перед концертом сделать тест на коронавирус. Всего выявили шесть положительных результатов, сообщает издание La Vanguardia.

На концерт могли пойти только зарегистрированные лица в возрасте от 18 до 65 лет со смартфонами, чьи параметры позволяют получать результаты тестирования. Участники также должны были поделиться информацией о себе с министерством здравоохранения Испании.

Местные власти поддержали проведение концерта. Его организовали при поддержке барселонского фонда "Борьба со Спидом и инфекционными болезнями", который в декабре 2020 года провел похожее исследование, но во время меньшего концерта с 500 зрителями.

В дальнейшем посетители концертов должны сообщить исследователям, заразятся ли они коронавирусом в течение следующих недель после него. На основе этих данных исследователи проанализируют уровень заражения среди 5000 посетителей концерта по сравнению с показателями среди всего населения, чтобы проверить, есть ли какие-либо разногласия, которые могут указывать на заражение на концерте.

Напомним, накануне Министерство здравоохранения второй раз за день обновило показатели для определения регионов со значительным распространением COVID-19 - теперь к "красным" отнесено 10 регионов Украины, а не 13, как было утром.