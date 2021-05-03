В Бангладеш после столкновения с баржей затонул скоростной катер, есть погибшие

Авария на реке Падма в Бангладеш Associated Press

Пятерых человек удалось спасти

В Бангладеш на реке Падма скоростной катер столкнулся с груженой песком баржей, в результате чего погибли по меньшей мере 26 человек. Об этом сообщает France24.

Согласно сообщению, катер после столкновения пошел ко дну за считанные минуты. Спасатели, работающие на месте обнаружили тела 26 человек, но в воде до сих пор могут быть люди.

Кроме этого, удалось спасти пятерых человек, сейчас их доставили в больницу.

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Как отмечается, возле места катастрофы строят крупнейший в стране мост и это осложнило движение по реке. Именно поэтому многие люди пользуются скоростными катерами, которые являются менее безопасными, но позволяют попасть на другой берег за 15 минут. Это же расстояние на пароме, что является более безопасным, можно преодолеть за два часа.

Напомним, 24 апреля у берегов Бали во время учений исчезла дизельная подводная лодка Военно-морских сил Индонезии KRI Nanggala-402.

Позже пропавшую подлодку ВМС Индонезии удалось обнаружить в водах вблизи Бали на глубине 850 метров.

Впоследствии военно-морские силы Индонезии заявили, что с пропавшей подлодки изъяли предметы. Это указывает на то, что судно с 53 членами экипажа затонуло, и нет никакой надежды найти выживших.