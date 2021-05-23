В Балтийском море возобновили строительство газопровода "Северный поток-2"

"Северный поток-2" Фото из открытых источников

Строительство в водах Германии продолжило российское судно-трубоукладчик "Фортуна"

Российское судно-трубоукладчик "Фортуна" продолжило прокладывать газопровод "Северный поток-2" в Балтийском море. Об этом заявил представитель компании-оператора Nord Stream 2 AG, пишет Zeit.

"Фортуна" сейчас работает в водах Германии согласно имеющимся разрешениям и заявлениям властей", – рассказал он.

Отметим, ранее Федеральное ведомство по судоходству и гидрографии распорядилось немедленно разрешить строительство двухкилометрового участка в исключительной экономической зоне Германии.

Напомним, на днях США ввели санкции против российских компаний и судов, участвующих в строительстве газопровода "Северный поток-2". В то же время о санкциях против компании-оператора газопровода Nord Stream 2 AG не сообщалось.

Ранее СМИ писали, что их вводить не будут, чтобы не испортить отношения с Германией.

Напомним, российский морской трубопровод "Северный поток-2" готов почти на 95%. Дальнейшему строительству трубопровода мешают санкции США. Если трубопровод достроят, Россия сможет поставлять свой газ в Европу, не пользуясь услугами украинской газотранспортной системы. За это Украина потеряет доходы от транзита газа – несколько миллиардов долларов в год.