В Азии ученые нашли новый вид "взрывных" муравьев
Их название Colobopsis explodens
В Юго-Восточной Азии ученые обнаружили 15 различных видов "взрывных" муравьев, включая один ранее неизвестный науке. Об этом сообщает Planet Today.
Как отмечается, открытие сделали ученые из Австралии и Брунея во время исследовательских работ на третьем в мире по величине острове Борнео.
Новый вид муравьев получил название Colobopsis explodens. Он имеет несколько характерных особенностей, среди которых способность "взрываться". Мышцы брюшка этих представителей сокращаются, а это приводит к разрыву тела, вследствие чего происходит разбрызгивание яда. Однако, такое явление наблюдается лишь в случае наступления опасности.
Кроме этого, некоторые представители Colobopsis explodens могут иметь голову, которая превышает размеры всего тела. Благодаря этому они способны закрывать проход к муравейнику и не подпускают хищников к своему жилищу.
Сейчас исследователи и дальше хотят продолжить исследования "взрывных" муравьев, поскольку их интересует поведение, строение тела и особенности жизнедеятельности найденных представителей.
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