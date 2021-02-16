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В Азии ученые нашли новый вид "взрывных" муравьев

Новый вид муравьев Colobopsis explodens Фото Alexey Kopchinskiy

Их название Colobopsis explodens

В Юго-Восточной Азии ученые обнаружили 15 различных видов "взрывных" муравьев, включая один ранее неизвестный науке.  Об этом сообщает Planet Today.

Как отмечается, открытие сделали ученые из Австралии и Брунея во время исследовательских работ на третьем в мире по величине острове Борнео.

Новый вид муравьев получил название Colobopsis explodens. Он имеет несколько характерных особенностей, среди которых способность "взрываться". Мышцы брюшка этих представителей сокращаются, а это приводит к разрыву тела, вследствие чего происходит разбрызгивание яда. Однако, такое явление наблюдается лишь в случае наступления опасности.

Кроме этого, некоторые представители Colobopsis explodens могут иметь голову, которая превышает размеры всего тела. Благодаря этому они способны закрывать проход к муравейнику и не подпускают хищников к своему жилищу.

Сейчас исследователи и дальше хотят продолжить исследования "взрывных" муравьев, поскольку их интересует поведение, строение тела и особенности жизнедеятельности найденных представителей.

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Ранее сообщалось, что у берегов Мексики обнаружили новый вид китов. Такие представители могут подавать уникальный звуковой сигнал.

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