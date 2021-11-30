В Азербайджане на полигоне разбился военный вертолет, погибли 14 человек

При этом, в катастрофе выжили два человека

Во время тренировочного полета в Азербайджане разбился военный вертолет, в результате погибли 14 человек. Об этом сообщил 1news.az.

Как отмечается, авиакатастрофа произошла на авиационном полигоне Гарагейбат, расположенном на территории Хызинского района.

При этом, вертолет принадлежал Государственной пограничной службе. Причины катастрофы пока неизвестны.

Также по информации азербайджанских властей, в результате аварии погибли 13 офицеров в звании от старшего лейтенанта до полковника. А еще один погибший указывается, как "рабочий".

В то же время, еще два человека выжили в катастрофе и были госпитализированы.

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Напомним, что ранее в штате Нью-Джерси (США) в результате падения небольшого самолета погиб космический турист компании Blue Origin 49-летний Глен де Врис.

Так, самолет Cessna-172, который используют для тренировочных и развлекательных полетов, упал в лесистой местности рядом с озером Кэма.

А в военном суде Ирана начались слушания по делу о сбитом иранскими военными украинском пассажирском самолете "МАУ" в 2020 году.

Известно, что на заседании присутствовали десять военнослужащих – подозреваемые "разных рангов", а также семьи потерпевших с адвокатами.