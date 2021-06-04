В Азербайджане авто с журналистами подорвалось на мине: Трое погибших

Фото из открытых источников

Еще четверо человек с ранениями различной степени тяжести госпитализированы

Сегодня, 4 июня, около 11 часов автомобиль с журналистами, которые были командированы в Кельбаджарский район для выполнения служебных обязанностей, подорвался на противотанковой мине. Об этом сообщили Day. Az Генпрокуратура и МВД Азербайджана.

Как отмечается, в результате инцидента погибли трое человек - оператор телеканала Az TV Сирадж Абышов, сотрудник информационного агентства АЗЕРТАДЖ Магеррам Ибрагимов и заместитель главы ВР Кельбаджарского района по административно-территориальному округу села Сусузлуг Ариф Алиев.

Кроме того, четверо журналистов с ранениями различной степени тяжести были госпитализированы.

В настоящее время сотрудниками прокуратуры и полиции был проведен осмотр места происшествия, назначена судебно-медицинская экспертиза и выполнены надлежащие процессуальные действия.

Правоохранители возбудили уголовное дело по ст. 100.2 (планирование, подготовка, развязывание или ведение агрессивной войны), 116.0.6 (нарушение международно-правовых норм во время вооруженного конфликта) и другие статьи УК Азербайджана.

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Напомним, ранее в зоне проведения операции Объединенных сил на востоке Украины подорвался военный автомобиль, в результате взрыва погиб один военный, еще трое бойцов получили боевые травмирования.