В австрийском Тироле обнаружили крупнейшую в ЕС вспышку южноафриканской мутации коронавируса

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Новый штамм зафиксировали у 400 человек

В австрийской федеральной земле Тироль зафиксировали масштабный в Европейском Союзе вспышка южноафриканского штамма коронавируса. Об этом сообщает kurier.at.

Как отмечается, в туристическом регионе зафиксировали 400 случаев инфицирования, в результате чего власти ограничили въезд в него на 10 дней.

При этом добавляется, что выезжать из Тироля взрослым можно только при наличии отрицательного теста на COVID-19, который сделан не позже 48-ми часов. Детей, как и жителей его восточной части, от тестирования увольняют.

Кроме этого, в Тироле планируют ограничить движение транспорта.

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Ранее сообщалось, что в декабре прошлого года в Южной Африке нашли новую мутацию COVID-19, которая отличается от так называемого "британского" штамма. Он получил название 501.V2.