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В Австрии завтра назначат нового канцлера: Кто им может стать

Александр Шалленберг

 EPA-EFE

Новым канцлером Австрии, как ожидается, станет действующий министр иностранных дел Александер Шалленберг

Президент Австрии Александер ван дер Беллен в понедельник, 11 октября, назначит нового канцлера страны, который сменит Себастьяна Курца. Об этом сообщает RSI.

Согласно сообщению, новым канцлером Австрии, как ожидается, станет действующий министр иностранных дел страны Александер Шалленберг. Он сегодня провел встречу с глазу на глаз с главой страны.

Перед встречей с президентом Шалленберг провел личную беседу с вице-канцлером Вернером Коглером, который является лидером "зеленых" в коалиционном правительстве и еще вчера выразил поддержку главе МИД, который стал временным главой Кабмина.

Справка:

Александр Шалленберг (52 года) - сын дипломата, проработал большую часть своей карьеры в Министерстве иностранных дел Австрии. Он занимал ключевые посты во Временном правительстве, которое было сформировано, когда Курц пытался переизбраться в 2019 году.

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Напомним, накануне действующий канцлер Австрии Себастьян Курц объявил о своей отставке в связи с ведущимся против него расследованием по подозрению в коррупции.

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