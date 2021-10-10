В Австрии завтра назначат нового канцлера: Кто им может стать

Новым канцлером Австрии, как ожидается, станет действующий министр иностранных дел Александер Шалленберг

Президент Австрии Александер ван дер Беллен в понедельник, 11 октября, назначит нового канцлера страны, который сменит Себастьяна Курца. Об этом сообщает RSI .

Согласно сообщению, новым канцлером Австрии, как ожидается, станет действующий министр иностранных дел страны Александер Шалленберг. Он сегодня провел встречу с глазу на глаз с главой страны.

Перед встречей с президентом Шалленберг провел личную беседу с вице-канцлером Вернером Коглером, который является лидером "зеленых" в коалиционном правительстве и еще вчера выразил поддержку главе МИД, который стал временным главой Кабмина.

Справка:

Александр Шалленберг (52 года) - сын дипломата, проработал большую часть своей карьеры в Министерстве иностранных дел Австрии. Он занимал ключевые посты во Временном правительстве, которое было сформировано, когда Курц пытался переизбраться в 2019 году.

Новости по теме: В Австрии прошли обыски в офисе канцлера Курца из-за подозрений в коррупции

Напомним, накануне действующий канцлер Австрии Себастьян Курц объявил о своей отставке в связи с ведущимся против него расследованием по подозрению в коррупции.