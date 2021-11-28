В Австрии за перевозку нелегальных мигрантов задержали украинцев

Они пытались бежать от правоохранителей

Как отмечается, в прошлом месяце правоохранители начали расследование в земле Нижняя Австрия в отношении группы, которая незаконно ввозила мигрантов с сербско-венгерской границы через Словакию и Чехию в Австрию. Мигрантов высаживали к северу от Вены.

Согласно заявлению, 15 подозреваемых в перевозке - граждане Молдовы, Украины и Узбекистана. Они были задержаны преимущественно во время проверок подозрительных автомобилей в середине ноября, а также в гостинице Вены.

Все задержанные попытались скрыться, когда их остановили правоохранители.

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Подозреваемые якобы загружали от 12 до 15 человек в автомобили и фургоны, которые использовались для поездок, при этом задние сиденья снимались, а задние стекла закрашивались.

По данным полиции, подозреваемые перевезли более 700 человек. С мигрантов брали 4000-5000 евро с человека за поездку, общая стоимость составляла более 2,8 миллиона долларов. Мигранты заявляли, что планируют продолжить путь в Германию - либо поездом, либо их заберут родственники.

Задержанных перевозчиков вербовали у них на родине из-за рекламы в социальных сетях, которая предлагала работу водителями за 2-3 тыс. евро в месяц.

Ранее сообщалось, что число незаконных пересечений границы на внешних границах Европейского Союза за десять месяцев 2021 года выросла почти на 70%. В октябре выявлено около 22,8 тысячи незаконных пересечений границы на основных миграционных маршрутах Европы, что на 30% больше, чем в 2020 году.