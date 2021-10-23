В Австрии могут разрешить "ассистированное самоубийство"

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Одобрение законопроекта парламентом ожидается в декабре

Правительство Австрии согласовал законопроект о предоставлении гражданам права на пассивную добровольную эвтаназию или" ассистированное самоубийство", когда тяжелобольной или неизлечимо больной пациент самостоятельно принимает смертоносный препарат при врачебном одобрении и содействии. Об этом сообщает АРА.

"Правительство согласовало новое законодательное регулирование эвтаназии в Австрии. Каждый, кто хочет воспользоваться помощью в самоубийстве, с 2022 года может составить "распоряжение о смерти" – подобно "распоряжение пациента". Это будет доступно лишь для тяжелобольных или неизлечимо больных людей", - говорится в публикации.

Согласно разработанному правительством законопроекту, одобрение которого парламентом ожидается в декабре, "распоряжение о смерти", с помощью которого принимается решение об ассистированном самоубийстве, может быть составлено лишь лично соответствующим лицом. Право на это будут иметь тяжелобольные или неизлечимо больные люди, которые должны быть совершеннолетними и способными самостоятельно принимать решения. Для несовершеннолетних "ассистированное самоубийство" будет оставаться под запретом.

Как отмечается, распоряжение о смерти можно будет составить лишь после предоставления соответствующих разъяснений со стороны двух врачей. Способность человека, который хочет умереть, принимать решения также должна быть подтверждена врачом. Смертоносный препарат можно будет потом получить в аптеке, его принимать надо будет самостоятельно. Активная эвтаназия, когда врач делает больному смертельную инъекцию, по-прежнему в Австрии будет запрещенной.

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Напомним, ранее парламент Португалии проголосовал за легализацию эвтаназии в стране. Страна стала седьмой в мире, где неизлечимо больные пациенты могут обращаться за помощью к врачу, чтобы положить конец жизни.