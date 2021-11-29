В Австрии хотят сажать в тюрьму за отказ от вакцинации против коронавирус

Вена-столица Австрии Фото из открытых источников

Наказание для антивакцинаторов предусматривает штрафы до 7,2 тысячи евро или четыре месяца тюрьмы

Власти Австрии разрабатывает закон об ответственности за отказ от вакцинации против коронавирус. Наказание для антипрививочников предусматривает штрафы до 7,2 тысячи евро или четыре месяца тюрьмы. Об этом сообщает Die Presse.

В распоряжении издания оказался черновой проект закона, который разрабатывается австрийским правительством, об обязательной вакцинации против коронавирус. Согласно документу, минимальный штраф за отказ от прививки составит 3,6 тысячи евро или четыре месяца лишения свободы.

Как отмечает газета, обязательная вакцинация от коронавируса будет распространяться на всех проживающих в Австрии людей с февраля 2022 года. Штраф на сумму в 7,2 тысячи евро будет грозить тем, кто проигнорирует два сообщения о необходимости сделать прививки.

Из обязательной вакцинации планируется исключить тех, для кого существует риск для жизни и здоровья из-за прививок, частично беременных и подростков в возрасте до 12 лет.

По данным издания, законопроект правительства должен быть представлен 6 декабря. Документ должен получить одобрение обеих палат парламента Австрии.

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Ранее сообщалось, что Австрия первой в Евросоюзе вводит обязательную для всех вакцинацию против коронавируса. В стране вводится полный национальный локдаун.