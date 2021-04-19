В Австрии договорились закупить миллион доз "Спутника V"

"Спутник V" EPA

Коалиционное правительство Австрии, в которое входят Австрийская народная партия и "Зеленые", договорилось закупить 1 млн доз российской вакцины от коронавируса "Спутник V". Применять ее на территории страны будут после регистрации Европейским агентством лекарственных средств (EMA).

Об этом в понедельник, 19 апреля, заявил канцлер Австрии Себастьян Курц, передает "Страна" со ссылкой на российское агентство ТАСС.

"Мы согласны с закупкой 1 млн доз вакцины "Спутник", которая уже используется более чем в 50 странах. Мы надеемся на быструю регистрацию EMA, потому что каждая дополнительная вакцина помогает нам спасать жизни, обеспечивать рабочие места и быстрее возвращаться к нормальной жизни", - сказал Курц.

Коалиционное правительство Австрии планирует начать использование вакцины после регистрации в EMA.

Министр здравоохранения Австрии Вольфганг Мюкштайн заявил, что считает российский препарат хорошим и ожидает начала его применения после регистрации в ЕС.

"Спутник" - хороший. Для меня важна регистрация от EMA в качестве условия. В этом направлении уже есть согласие (в правительстве)", - сказал чиновник.

Напомним, ранее Курц допустил, что Австрия может зарегистрировать российскую вакцину "Спутник V" на национальном уровне, если ее одобрение EMA затянется.