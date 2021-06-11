live
Новости » Мир Читати новину українською

В Австралии жестоким людям запретили заводить животных

Фото из открытых источников

Пожизненный запрет пока ввели только в штате Новый Южный Уэльс

В австралийском штате Новый Южный Уэльс ввели пожизненный запрет на владение или работу с животными для людей, осужденных за жестокое обращение с животными. Об этом сообщила инициатор закона Эмма Херст в своем Facebook.

"Новый Южный Уэльс только что стал первым австралийским штатом, который ввел автоматические пожизненные запреты на животных против жестоких людей. Предлагаемый нами новый закон только что принят обеими палатами", - отметила депутат.

По словам Херст, теперь виновным будет автоматически запрещено держать животных под наблюдением или работать с ними.

Также соответствующий закон обеспечивает восьмикратное увеличение штрафных санкций и двойной срок заключения за случаи жестокого обращения с животными.

Новости по теме: В Киеве водитель жестоко переехал утят, которые переходили дорогу. Видео

Напомним, в ноябре 2019 года тогдашний директор Государственного архива Хмельницкой области Владимир Байдич привязал свою собаку к автомобилю и протянул животное полтора километра. Чиновник пояснил, что таким образом он хотел наказать животное, которое якобы укусило его мать.

В январе 2021 года суд оправдал обидчика животного. Производство закрыли из-за отсутствия состава уголовного преступления.

Читайте нас в Facebook Читайте нас в Telegram

читайте также

Израиль с 1 июля откроется для индивидуального туризма Возвращаемся к временам Римской империи: Где, как и за сколько можно отдохнуть в Хорватии в 2021 Авиа, пересечение границ и ближайшие фестивали: Самое интересное из мира туризма Украины и не только Тайны города Острог: Небольшое путешествие в очаг образования, культуры и архитектуры для туристов

программы канала ZIK

Палестино-израильский конфликт обострился
Давление на оппозицию. Свобода слова. Ситуация на Донбассе. Вакцинация | Депутат Европарламента Максимилиан Кра, 15.05.21
США VS Турция: Почему Байден признал геноцид армян?
Фашизм и антифашизм в современном мире.
Обоснованно ли повышение коммунальных тарифов? Проект