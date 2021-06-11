В Австралии жестоким людям запретили заводить животных

Пожизненный запрет пока ввели только в штате Новый Южный Уэльс

"Новый Южный Уэльс только что стал первым австралийским штатом, который ввел автоматические пожизненные запреты на животных против жестоких людей. Предлагаемый нами новый закон только что принят обеими палатами", - отметила депутат.

По словам Херст, теперь виновным будет автоматически запрещено держать животных под наблюдением или работать с ними.

Также соответствующий закон обеспечивает восьмикратное увеличение штрафных санкций и двойной срок заключения за случаи жестокого обращения с животными.

Напомним, в ноябре 2019 года тогдашний директор Государственного архива Хмельницкой области Владимир Байдич привязал свою собаку к автомобилю и протянул животное полтора километра. Чиновник пояснил, что таким образом он хотел наказать животное, которое якобы укусило его мать.

В январе 2021 года суд оправдал обидчика животного. Производство закрыли из-за отсутствия состава уголовного преступления.