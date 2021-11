В Австралии заявили о зарождении феномена, который вызовет погодные аномалии во всем мире

По данным метеорологов, в Южном полушарии у берегов Австралии уже второй год подряд зарождается "Ла-Нинья" (в переводе - "Малышка").

Несмотря на ласковое имя, феномен угрожает всему миру циклонами и мощными наводнениями.

Отмечается, что "Ла-Нинья" возникает, когда сильные ветры относят теплые поверхностные воды Тихого океана от Южной Америки в сторону Индонезии и Австралии, а взамен из глубины поднимаются холодные воды.

Через Ла-Нинья могут чаще возникать ураганы, а в северных регионах снежные бури, в Европе феномен может стать причиной дождливой зимы.

По данным Бюро метеорологии Австралии, в этом году природный феномен обещает быть слабее, чем обычно.

The Bureau has declared that a #LaNiña has developed in the tropical Pacific. Typically during La Niña, there is above average rainfall for eastern, northern and central parts of Australia. pic.twitter.com/4KJeKsVI6A