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В Австралии заявили о зарождении феномена, который вызовет погодные аномалии во всем мире

Фото из открытых источников

Он угрожает всему миру циклонами и мощными наводнениями

В Австралии сообщили о зарождении природного феномена, который в будущем может оказывать сильное влияние на погоду во всем мире, вызывая различные аномалии и катаклизмы. Об этом заявили в пресс-службе Австралийского Бюро метеорологии.

По данным метеорологов, в Южном полушарии у берегов Австралии уже второй год подряд зарождается "Ла-Нинья" (в переводе - "Малышка").

Несмотря на ласковое имя, феномен угрожает всему миру циклонами и мощными наводнениями.

Отмечается, что "Ла-Нинья" возникает, когда сильные ветры относят теплые поверхностные воды Тихого океана от Южной Америки в сторону Индонезии и Австралии, а взамен из глубины поднимаются холодные воды.

Через Ла-Нинья могут чаще возникать ураганы, а в северных регионах снежные бури, в Европе феномен может стать причиной дождливой зимы.

По данным Бюро метеорологии Австралии, в этом году природный феномен обещает быть слабее, чем обычно.

Подчеркивается, что "Ла-Нинья" может продлиться до конца лета - начала осени 2022.

Как известно, Ла-Нинья ("Малышка") регулярно возникает в южной части Тихого океана, когда стабильный восточный ветер гонит теплую воду от берегов Перу и Чили в сторону Индонезии и Австралии.

В результате на поверхность поднимается холодная вода из морских глубин, и в регионе наступает похолодание.

Характерные последствия "Малышки" - прохладная и влажная зима на севере Европы и в Британии, дождливое лето в Индонезии и Австралии, сильные муссоны (ветра, что дуют с суши на океан) в Юго-Восточной Азии, холода в южной части Африки.

Обратное явление, когда температура воды и воздуха у побережья Южной Америки повышается, зовется Эль-Ниньо ("Малыш").

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