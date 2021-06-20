В Австралии стартовали клинические испытания нового типа COVID-вакцины
Австралийский препарат нацелен на снижение риска заражения, который будет вводиться с помощью назального спрея
Австралийские ученые начали клинические испытания нового типа вакцины против коронавируса COVID-19, которая будет вводиться с помощью назального спрея. Об этом сообщает Голос Америки.
Согласно сообщению, исследователи из компании Nucleus Network предполагают, что новая вакцина может оказаться более эффективной в сравнении с препаратами AstraZeneca и Pfizer. Кроме того, на вакцинацию смогут отважиться многие люди, которые боятся инъекций.
Медицинский директор компании доктор Пол Гриффин подчеркнул, что в то время, как уже существующие вакцины в основном защищают людей от осложнений коронавируса, австралийский препарат нацелен на снижение риска заражения. Вакцина в виде назального спрея станет доступна пациентам ориентировочно через несколько лет.
"Основное преимущество заключается в том, что, когда мы вводим вакцину тем же путем, по которому в организм попадает патоген или вирус, это усиливает эффективность. И, как мы надеемся, фактически предотвращает проникновение вируса", - рассказал Гриффин.
Как известно, сейчас вакцинация в Австралии проходит очень медленно по сравнению с другими странами. Среди причин – проблемы с поставками препаратов, недостатки планирования со стороны государственных органов и нерешительность самих австралийцев, "успокоенных" относительно низким уровнем заражения коронавирусом в стране.
Ранее сообщалось, что в университете Улудаг турецкого города Бурса фармацевты создали назальный спрей, который способен уничтожить вирус SARS-CoV-2 за одну минуту, не повреждая при этом ткани ротовой и носовой полостей.