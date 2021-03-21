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В Австралии сильные дожди вызвали крупнейшие за 50 лет наводнения

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Из-за ливней на восточном побережье Австралия переживает сильнейшие за пол века наводнения, тысячам людей пришлось эвакуироваться. Об этом сообщает Reuters.

По словам премьер-министра штата Новый Южный Уэльс Глэдис Береджиклян, ливень в наиболее густонаселенном регионе страны оказался хуже, чем ожидалось первоначально, особенно в низко расположенных районах на северо-западе Сиднея.

Известно, что людям с этой территории приказали покинуть свои дома посреди ночи, поскольку вода быстро прибывала и вызвала значительные разрушения.

 

Поздно в воскресенье еще примерно 1000 человек попросили эвакуации. Однако Береджиклян предупредила, что также около 4000 людей могут попросить покинуть свои дома.

Как отмечается, предупреждения о затоплении и эвакуации были объявлены примерно для 13 районов Нового Южного Уэльса, в том числе и для одного из крупнейших винодельческих регионов Австралии - Хантера. 

 

Известно, что несколько дамб, среди которых и Варрагамбу - главный источник воды Сиднея, вылились, и это привело к резкому росту уровня рек.

По прогнозам метеорологов, ливень продлится несколько дней. С четверга, когда начались дожди, аварийные бригады получили около 6 тыс. вызовов по оказанию помощи, среди которых почти 700 прямых просьб о спасении от наводнения.

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Напомним, ранее сообщалось, что австралийский штат Новый Южный Уэльс борется с нашествием мышей, которые атакуют дома, хозяйственные постройки, а также портят собранный урожай зерна. 

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