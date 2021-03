В Австралии сильные дожди вызвали крупнейшие за 50 лет наводнения

Непогода может вызвать проблемы с доставкой COVID-вакцины

Из-за ливней на восточном побережье Австралия переживает сильнейшие за пол века наводнения, тысячам людей пришлось эвакуироваться. Об этом сообщает Reuters.

По словам премьер-министра штата Новый Южный Уэльс Глэдис Береджиклян, ливень в наиболее густонаселенном регионе страны оказался хуже, чем ожидалось первоначально, особенно в низко расположенных районах на северо-западе Сиднея.

Известно, что людям с этой территории приказали покинуть свои дома посреди ночи, поскольку вода быстро прибывала и вызвала значительные разрушения.

The view from my mothers balcony at the Coopernook Hotel. The red corolla is her car, parked on the "high ground". #NSWFloods pic.twitter.com/tCvL8xH5lP

Поздно в воскресенье еще примерно 1000 человек попросили эвакуации. Однако Береджиклян предупредила, что также около 4000 людей могут попросить покинуть свои дома.

Как отмечается, предупреждения о затоплении и эвакуации были объявлены примерно для 13 районов Нового Южного Уэльса, в том числе и для одного из крупнейших винодельческих регионов Австралии - Хантера.

#NSWRFS aviation crew continue to assist @NSWSES where required. This video was taken by one of our Air Observers on approach to Taree. For emergency assistance with flood and storm damage call the #NSWSES on 132 500. If it's a life-threatening emergency, call Triple Zero (000). pic.twitter.com/lKu4YlV6To