В Австралии от нападения акулы погиб серфер

Фото из открытых источников

Погибшему было 20 лет

В Австралии вблизи Изумрудного пляжа акула напала на серфингиста, в результате нападения 20-летний мужчина погиб. Об этом сообщает Reuters.

Пляж, вблизи которого произошло нападение акулы, расположен в 550 километрах от Сиднея. Предварительно, акула укусила серфингиста за руку.

"Несмотря на все усилия прохожих, парамедиков и других служб экстренной помощи, пациент, к сожалению, скончался на месте происшествия", - сообщила служба скорой помощи штата Новый Южный Уэльс.

После нападения акулы Изумрудный пляж решили закрыть.

Новости по теме:

Как сообщалось ранее, украинские туристы в египетском Шарм-эш-Шейхе несмотря на запрет погружения с аквалангом и несмотря на отказ гида в отеле продать им такую экскурсию, приобрели такое развлечение у третьих лиц, в результате чего пострадали от нападения акулы. В частности, хищная рыба откусила руку 12-летнему мальчику.