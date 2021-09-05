В Австралии от нападения акулы погиб серфер
Погибшему было 20 лет
В Австралии вблизи Изумрудного пляжа акула напала на серфингиста, в результате нападения 20-летний мужчина погиб. Об этом сообщает Reuters.
Пляж, вблизи которого произошло нападение акулы, расположен в 550 километрах от Сиднея. Предварительно, акула укусила серфингиста за руку.
"Несмотря на все усилия прохожих, парамедиков и других служб экстренной помощи, пациент, к сожалению, скончался на месте происшествия", - сообщила служба скорой помощи штата Новый Южный Уэльс.
После нападения акулы Изумрудный пляж решили закрыть.
Как сообщалось ранее, украинские туристы в египетском Шарм-эш-Шейхе несмотря на запрет погружения с аквалангом и несмотря на отказ гида в отеле продать им такую экскурсию, приобрели такое развлечение у третьих лиц, в результате чего пострадали от нападения акулы. В частности, хищная рыба откусила руку 12-летнему мальчику.