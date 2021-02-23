В Австралии обнаружили наскальный рисунок кенгуру, которому 17 тысяч лет

Наскальный рисунок кенгуру, которому 17 тысяч лет Фото из открытых источников

Он является самым старым изображением этого животного на континенте

На Западе Австралии обнаружили самое старое изображение кенгуру. Как отмечает CNN, им является наскальный рисунок, который создали по меньшей мере 17 тысяч лет назад. По крайней мере, именно таковы данные радиоуглеродного анализа.

При этом добавляется, что найденный рисунок кенгуру стал одним из многих элементов наскальной живописи, обнаруженных в округе Кимберли еще в девяностые годы. Сейчас это самая большая коллекция древнего искусства, созданного коренным народом континента. Рисунки изображают бумеранги, людей, лежащих на спине, змей, ящериц и других животных.

Однако определение их возраста — не из простых задач, поскольку необходимо выявить органический элемент краски, что имеет решающее значение для радиоуглеродного анализа.

Наскальный рисунок кенгуру, которому 17 тысяч лет Фото из открытых источников

В нашем случае материалы содержат углерод, анализ которого установил, что большинство картин было создано 13-17 тыс. лет назад.

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Напомним, ранее жители юга Австралии стали свидетелями уникального явления - падения метеорита. Большой метеор прошел сквозь слои атмосферы и сгорел в небе над Мельбурном. Видео по этой ссылке.