В Австралии началась вакцинация от коронавируса

Премьер-министр Австралии Скотт Моррисон вакцинировался от коронавируса EPA

В течение недели власти планируют привить примерно 60 тысяч человек

В воскресенье, 21 февраля, в Австралии началась кампания по вакцинации населения от коронавируса COVID-19. Об этом сообщает Xinhua.

Отмечается, что прививки людям делают препаратом компании Pfizer. Первой вакцину получила 84-летняя австралийка Джейн Малисяк. Также прививки сделали премьер-министру Скотту Морисону и главному санитарному врачу Австралии Полу Келли.

Кроме того, было вакцинировано небольшую группу резидентов и сотрудников учреждений длительного проживания и медиков, работающих на передовой.

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"Начинается наша программа вакцинации, поэтому мы как передовая группа сегодня находимся здесь, чтобы передать несколько очень важных посылов: это безопасно, это важно, и мы должны начать с наиболее уязвимых и людей на передовой", - отметил премьер-министр Моррисон.

За первую неделю австралийские власти планируют привить около 60 тысяч человек в 190 городах, в том числе первых лиц страны.

Напомним, несколько дней назад, 19 февраля, в Новой Зеландии началась вакцинация населения против коронавирусной инфекции препаратом компании Pfizer.