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В Австралии миллионы пауков образовали массивные сетки для спасения от наводнения

В Австралии миллионы пауков образовали паутинные "простыни" Фото из открытых источников

В одном регионе паутина простиралась вдоль дороги более чем на километр

В Австралии около городов, которые недавно пострадали от наводнения, миллионы пауков образовали массивные сетки. Об этом сообщает ВВС.
 
Отмечается, что в регион Гипсленд, штата Виктория, паутинные сети окутали деревья, дороги и пастбища.
 
Жители говорят, что такое явление появилось после многодневных ливней. В одном регионе паутина простиралась вдоль дороги более чем на километр.
 
По словам экспертов, утварь образовалась благодаря тактике выживания пауков, когда они выбрасывают шелковые нити, чтобы подняться над землей. Шелковые нити цепляются за растения, и они могут спастись.

В результате образовались большие "простыни", покрывшие заболоченные территории между городами Сейл и Лонгфорд.

Муниципальная советница Кэролин Кроссли рассказала, что в понедельник вечером она спустилась на набережную озера, чтобы проверить повреждения от наводнения, и была поражена природной "простыней". Она отметила, что видела подобное раньше, но не в таком масштабе.

"То, что оно не разорвалось, выглядело так, будто эти пауки договорились сделать эту невероятную инсталляцию пейзажного искусства или что-то подобное", - сказала Кроссли.

Ожидается, что явление должно исчезнуть к концу недели.

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Напомним, ранее мы писали, что в Австралии сильные дожди вызвали крупнейшие за пол века наводнения. Тысячам людей пришлось покинуть свои дома посреди ночи, поскольку вода быстро прибывала и вызвала значительные разрушения.

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