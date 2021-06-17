В Австралии миллионы пауков образовали массивные сетки для спасения от наводнения

В Австралии миллионы пауков образовали паутинные "простыни" Фото из открытых источников

В одном регионе паутина простиралась вдоль дороги более чем на километр

В Австралии около городов, которые недавно пострадали от наводнения, миллионы пауков образовали массивные сетки. Об этом сообщает ВВС

Отмечается, что в регион Гипсленд, штата Виктория, паутинные сети окутали деревья, дороги и пастбища.

Жители говорят, что такое явление появилось после многодневных ливней. В одном регионе паутина простиралась вдоль дороги более чем на километр.

По словам экспертов, утварь образовалась благодаря тактике выживания пауков, когда они выбрасывают шелковые нити, чтобы подняться над землей. Шелковые нити цепляются за растения, и они могут спастись.