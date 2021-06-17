В Австралии миллионы пауков образовали массивные сетки для спасения от наводнения
В одном регионе паутина простиралась вдоль дороги более чем на километр
В результате образовались большие "простыни", покрывшие заболоченные территории между городами Сейл и Лонгфорд.
Муниципальная советница Кэролин Кроссли рассказала, что в понедельник вечером она спустилась на набережную озера, чтобы проверить повреждения от наводнения, и была поражена природной "простыней". Она отметила, что видела подобное раньше, но не в таком масштабе.
"То, что оно не разорвалось, выглядело так, будто эти пауки договорились сделать эту невероятную инсталляцию пейзажного искусства или что-то подобное", - сказала Кроссли.
Ожидается, что явление должно исчезнуть к концу недели.
Напомним, ранее мы писали, что в Австралии сильные дожди вызвали крупнейшие за пол века наводнения. Тысячам людей пришлось покинуть свои дома посреди ночи, поскольку вода быстро прибывала и вызвала значительные разрушения.