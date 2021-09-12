В Австралии акула растерзала серфера
Жуткие крики о помощи услышали отдыхающие
В штате Новый Южный Уэльс в Австралии на местном Изумрудном пляже акула напала на серфера. Об этом сообщает The Guardian.
Отмечается, что трагедия случилась утром 5 сентября.
Как известно, 30-летний серфер катался, как вдруг на него напала акула. Хищница только 1 раз укусила мужчину, но этого оказалось достаточно. Мужчина получил тяжелую травму руки и спины.
Медики, прибывшие на вызов, констатировали смерть.
"Пациент получил тяжелую травму руки и спины. Несмотря на все усилия прохожих, медиков и других служб скорой помощи, мужчину не удалось спасти", - сообщили в больнице.
Напомним, ранее в Австралии вблизи Изумрудного пляжа акула напала на серфингиста в результате нападения 20-летний мужчина погиб. Пляж, вблизи которого произошло нападение акулы, расположен в 550 километрах от Сиднея. Предварительно, акула укусила серфингиста за руку.