В Австралии акула растерзала серфера

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Жуткие крики о помощи услышали отдыхающие

В штате Новый Южный Уэльс в Австралии на местном Изумрудном пляже акула напала на серфера. Об этом сообщает The Guardian.

Отмечается, что трагедия случилась утром 5 сентября.

Как известно, 30-летний серфер катался, как вдруг на него напала акула. Хищница только 1 раз укусила мужчину, но этого оказалось достаточно. Мужчина получил тяжелую травму руки и спины.

Медики, прибывшие на вызов, констатировали смерть.

"Пациент получил тяжелую травму руки и спины. Несмотря на все усилия прохожих, медиков и других служб скорой помощи, мужчину не удалось спасти", - сообщили в больнице.

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Напомним, ранее в Австралии вблизи Изумрудного пляжа акула напала на серфингиста в результате нападения 20-летний мужчина погиб. Пляж, вблизи которого произошло нападение акулы, расположен в 550 километрах от Сиднея. Предварительно, акула укусила серфингиста за руку.