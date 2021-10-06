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В Аушвице обнаружили граффити, отрицающие Холокост

Нацистский лагерь смерти «Аушвиц». Фото: enotcorp.org

Работники комплекса просят всех, кто был в музее во вторник, 5 октября, выйти на связь

В Польше на территории мемориального комплекса Аушвиц обнаружили граффити с антисемитскими фразами и лозунгами, которые отрицают Холокост. Об этом сообщает BBC.

Как отмечается, надписи нанесли аэрозольной краской на девять бараков. Полиция проинформирована об инциденте и ведет расследование. Как только она соберет всю необходимую документацию, реставраторы мемориала начнут удалять следы вандализма.

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Сотрудники комплекса просят всех, кто был в музее во вторник, 5 октября, выйти на связь — особенно тех, у кого есть фото, сделанные вокруг Врат Смерти, у входа в Биркенау и деревянных бараков.

В мемориальном центре заявили, что вандализм был "вопиющим нападением на символ одной из величайших трагедий в истории человечества и чрезвычайно болезненным ударом по памяти всех жертв немецкого нацистского лагеря Аушвиц". В заявлении отмечается, что хотя система безопасности на территории площадью 170 гектаров "постоянно расширяется", она финансируется из бюджета музея, который пострадал во время пандемии.

Как известно, Аушвиц — это нацистский лагерь смерти, который создала Германия на оккупированной польской земле во время Второй мировой войны. За четыре с половиной года после открытия в 1940 году в лагере убили по меньшей мере 1,1 миллиона человек. Почти один миллион из них были евреями. Большинство жертв отправили умирать в газовые камеры.

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Напомним, этой осенью в Германии состоялся суд над 100-летним мужчиной, который во время Второй мировой войны был охранником в концентрационном лагере Заксенхаузен, где погибло более 100 тысяч человек.

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