В Аргентине разрешили вписывать "третий пол" в удостоверениях личности

Другие идентичности, кроме мужской или женской, существовали всегда, просто в другие времена это скрывали

В Аргентине в документах, удостоверяющих личность, появилась возможность выбрать "третий пол" помимо женского и мужского. Она будет обозначаться буквой "Х". Об этом заявил президент страны Альберто Фернандес, передает Buenos Aires Times.

"Для государства неважно, мужчина перед ним или женщина, важно, что граждане учатся или работают, вакцинируются, платят налоги, а не их сексуальная ориентация", – подчеркнул он.

Фернандес отметил, что другие идентичности, кроме мужской или женской, существовали всегда, просто в другие времена это скрывали.

"Не ставя эти вопросы, мы лишаем счастья миллионы людей, лишаем их возможности быть счастливыми", – отметил он.

Как известно, в Аргентине развита система законодательства относительно ЛГБТ и гендерных особенностей.

В 2002 году Буэнос-Айрес стал первым городом Латинской Америки, которое легализовало гражданские союзы для однополых и разнополых пар.

С 2010 года разрешены однополые браки.

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Напомним, ранее Европейская комиссия заявила о начале легальных процедур в отношении Венгрии и Польши по обвинениям в дискриминации ЛГБТ-сообществ. Процесс о нарушении двух государств связан с защитой равенства и основополагающих прав человека.