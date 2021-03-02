live
Новости » Мир Читати новину українською

В Аргентине нашли останки самого древнего титанозавра в мире

Титанозавр Ninjatitan zapatai CNN

Он имеет рост 20 метров

В Аргентине обнаружили останки одного из древнейших титанозавров, жившего 140 миллионов лет назад. Об этом сообщает CNN

Как отмечается, ученым удалось натолкнуться на окаменевшие кости травоядного Ninjatitan zapatai к югу от аргентинского города Неукен.

"Это старейший представитель из известных записей не только в Аргентине, но и во всем мире", - отметил ведущий автор исследования Пабло Галлина. 

При этом добавляется, что рост найденного титанозавра достигает 20 метров. Это свидетельствует о том, что он был большим, однако, значительно меньшим, чем более поздние представители этого вида. 

Новости по теме: В Британии нашли останки "морского дракона", существовавшего 150 млн лет назад

Ранее сообщалось, что ученым впервые удалось найти маленького титанозавра. Детеныш по размерам напоминает собаку. 

Читайте нас в Facebook Читайте нас в Telegram

читайте также

Опрос: 71% украинцев считают, что власть должна использовать любую возможность для того, чтобы освободить наших граждан из ОРДЛО Субсидии на оплату ЖКУ: Почему в марте средств будет меньше и как оформить помощь Международный женский день и Масленица: С какими праздниками идет к украинцам март Протесты в Киеве, взрыв в больнице Черновцов и новые санкции от СНБО: Главное за выходные

программы канала ZIK

ZIK | Прямий ефір телеканалу ZIK
Утреннее заседание Верховной Рады | 02.03.21
Личная вакцинация министра. Статистика COVID-19 | Брифинг Степанова | 02.03.21
Политические провокации. Принудительная вакцинация. Санкции против СМИ | Голос народа | 25.02.21
Встреча Уруского с Кадыровым. Сомнительная вакцинация. Давление власти |
Анна Герман | Санкции против каналов. Дело Стерненка. Вакцинация | Голос народа | 25.02.21