В Аргентине нашли останки самого древнего титанозавра в мире

Титанозавр Ninjatitan zapatai CNN

Он имеет рост 20 метров

В Аргентине обнаружили останки одного из древнейших титанозавров, жившего 140 миллионов лет назад. Об этом сообщает CNN.

Как отмечается, ученым удалось натолкнуться на окаменевшие кости травоядного Ninjatitan zapatai к югу от аргентинского города Неукен.

"Это старейший представитель из известных записей не только в Аргентине, но и во всем мире", - отметил ведущий автор исследования Пабло Галлина.

При этом добавляется, что рост найденного титанозавра достигает 20 метров. Это свидетельствует о том, что он был большим, однако, значительно меньшим, чем более поздние представители этого вида.

Ранее сообщалось, что ученым впервые удалось найти маленького титанозавра. Детеныш по размерам напоминает собаку.