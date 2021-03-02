В Аргентине нашли останки самого древнего титанозавра в мире
Он имеет рост 20 метров
В Аргентине обнаружили останки одного из древнейших титанозавров, жившего 140 миллионов лет назад. Об этом сообщает CNN.
Как отмечается, ученым удалось натолкнуться на окаменевшие кости травоядного Ninjatitan zapatai к югу от аргентинского города Неукен.
"Это старейший представитель из известных записей не только в Аргентине, но и во всем мире", - отметил ведущий автор исследования Пабло Галлина.
При этом добавляется, что рост найденного титанозавра достигает 20 метров. Это свидетельствует о том, что он был большим, однако, значительно меньшим, чем более поздние представители этого вида.
Ранее сообщалось, что ученым впервые удалось найти маленького титанозавра. Детеныш по размерам напоминает собаку.