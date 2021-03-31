В Аргентине нашли кости динозавра, который жил 80 миллионов лет назад

Динозавр Llukalkan aliocranianus Sky News

Они принадлежат виду Llukalkan aliocranianus, имеющему огромные размеры

В Аргентине ученым удалось отыскать останки динозавра Llukalkan aliocranianus, что существовал в мире еще 80 млн лет назад. Об этом сообщает Sky News.

Как отмечается, находка была обнаружена палеонтологами из аргентинского Национального университета в городе Сан Луис в формации Баджо-де-ла-Карпа.

При этом добавляется, что динозавры Llukalkan aliocranianus были похожи на тираннозавров, которые на то время были распространены в Северном полушарии. Их название на языке индейцев Мапуче означает "то, что вызывает страх", а aliocranianus переводится с латинского как "другой череп".

Кроме этого, по данным палеонтологов, животные имели острые зубы и огромные когти. Вероятно, у них был острый слух, как сейчас у крокодилов. Общая длина такого вида могла достигать до пяти метров.

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