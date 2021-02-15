В Антарктиде нашли неизвестных науке животных

В Антарктиде нашли неизвестных животных, похожих на губки Фото из открытых источников

Этот тип созданий ведут прикрепленный образ жизни и добывают питательные вещества через воду

На западном берегу Антарктиды ученые нашли неизвестных науке созданий, похожих на губок. Это водные организмы, которые обитают на морском дне и прикреплены к скалам. Такие данные опубликовал научный журнал Frontiers in Marine Science.

Неустановленных существ нашли на глубине в 900 метров от поверхности шельфового ледника Фильхнера. Такие ледники покрывают поверхность более 1,5 млн квадратных километров континентального шельфа Антарктиды. Несмотря на это, ученым удалось изучили их лишь поверхностно. Исследованием ледников занимаются геологи, которые собирают образцы льда и горных пород.

Во время исследования одной из ледовых скважин Британская антарктическая служба наткнулась на булыжник в ее стволе. Когда геологи начали обследовать его камерой, то заметили там существ, похожих губок. Это тип примитивных водных многоклеточных животных, которые ведут прикрепленный образ жизни. Питание они добывают себе через воду, захватывая из нее питательные вещества. То есть, жизнь этих существ зависит от притока воды с пищей.

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Однако, ранее в этом регионе ученые находили лишь движущихся существ: мелких рыб, червей, медуз или криль. Они могут перемещаться по водам и искать пищу самостоятельно.

Биогеограф Хью Гриффитс отметил, что это открытие поднимает больше вопросов, чем дает ответов.

"Как эти животные туда попали? Чем они питаются? Как долго там находятся? Насколько часто встречаются такие булыжники, покрытые живыми существами? И, наконец, что случится с ними, если ледник рухнет?", — заинтересовался Гриффитс и добавил, что ответы на эти вопросы ученые планируют найти в следующих исследованиях.

Напомним, ранее ученые обнаружили доказательство существования тропического леса на месте ледовых щитов Антарктиды. Они получили образцы пород с глубины около 30 метров ниже дна океана и с помощью них воссоздали возможный вид древнего леса этого континента.