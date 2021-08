В Англии раздаются взрывы: В промзоне разгорелся масштабный пожар

В настоящее время отсутствует информация о пострадавших и жертвах

В центральной части Англии в городе Лимингтон-Спа разгорелся масштабный пожар в промышленной зоне и раздаются громкие взрывы. Об этом сообщили BBC.

Как отмечается, сейчас над промышленной зоной поднимается огромный шлейф густого черного дыма.

Также на место происшествия направлены пожарные машины. Местным жителям рекомендуют держать двери и окна закрытыми. Полиция Уорикшира перекрыла дороги.

Huge fire in Leamington Spa. Charred lumps of what looks like polystyrene falling from the sky @bbcmtd pic.twitter.com/99ciCSLBOE