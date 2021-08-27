В Англии раздаются взрывы: В промзоне разгорелся масштабный пожар

BBC

В настоящее время отсутствует информация о пострадавших и жертвах

В центральной части Англии в городе Лимингтон-Спа разгорелся масштабный пожар в промышленной зоне и раздаются громкие взрывы. Об этом сообщили BBC.

Как отмечается, сейчас над промышленной зоной поднимается огромный шлейф густого черного дыма.

Также на место происшествия направлены пожарные машины. Местным жителям рекомендуют держать двери и окна закрытыми. Полиция Уорикшира перекрыла дороги.

В настоящее время отсутствует информация о пострадавших и жертвах.

Huge fire in Leamington Spa. Charred lumps of what looks like polystyrene falling from the sky @bbcmtd pic.twitter.com/99ciCSLBOE — Giles Latcham (@GilesLatcham) August 27, 2021

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Напомним, что ранее в Жамбылской области Казахстана на территории воинской части вспыхнул масштабный пожар и раздавались взрывы. Произошло возгорание возле одного из складов. В результате пожара произошел взрыв неустановленных предметов.