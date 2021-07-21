В Англии нашли метеорит, который может содержать информацию о возникновении жизни

Астероид Иллюстративное фото

Астероид образовался на Земле и прилетел к нам из-за орбиты Марса

Небольшой осколок скалы, найденный на поле в Глостершире в Великобритании, может содержать жизненно важную информацию о формировании Солнечной системы и о происхождении самой жизни. Об этом сообщили астрономы.

Они подчеркнули, что астероид образовался на Земле и прилетел к нам из-за орбиты Марса.

"Внутренняя структура хрупкая и неплотно связанная, пористая и с трещинами. Похоже, что он не подвергся термическому метаморфизму, а значит, он находился там, за Марсом, нетронутым с тех пор, как была создана любая из планет, а это значит, что у нас есть редкая возможность исследовать кусочек нашего исконного прошлого",-сказал микроскопист Шон Фаулер из Университета Лафборо в Великобритании.

Отмечается, что возраст метеорита составляет около 4,6 млрд лет — это примерно столько же, сколько и Солнечная система.

Это означает, что он образовался из того же облака пыли и газа, которое породило Солнце и планеты. Его конструкция означает, что он не испытывал уплотнений из-за повторных столкновений.

Отмечается, что так было до тех пор, пока он не приземлился в Англии.

Его прибытие вызвало настоящий фурор — это был не только первый метеорит, найденный на континенте за 30 лет, но и редкий вид, известный как углеродистый хондрит.

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Ученые считают, что это каменный метеорит, а не железо, он состоит преимущественно из углерода и кремния. Эти материалы с меньшей вероятностью переживут суровые атмосферные воздействия, чем железные породы; вот почему углеродные хондриты немногочисленны и редки.

Сообщается, что почерневший кусок космического камня будет подвергнут ряду анализов, включая электронную микроскопию, спектроскопию и дифракцию рентгеновских лучей.

Эти методы помогут раскрыть физическую структуру и состав камня.

Отмечается, что менее чем пять процентов всех метеоритов, обнаруженных на Земле, являются углеродистые хондриты, но они очень востребованы: они богаты на органические материалы, и ученые считают, что они могут содержать ключи к разгадке происхождения органического вещества на Земле.

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Напомним, ранее Китай заявил о намерении создать космический флот для ликвидации астероидов, которые угрожают Земле. На базе китайских ракет-носителей "Чанчжэн-5" создадут десятки безъядерных ударных средств для изменения орбит астероидов.