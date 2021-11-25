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В Англии археологи нашли на ферме виллу IV века с редкой мозаикой

На ней изображен Ахилл и его битва с Гектором в конце Троянской войны

В Англии на ферме нашли виллу позднеримского периода, а в ней — редкую римскую мозаику, изображающую битву греческого героя Ахилла с Гектором во время Троянской войны. Об этом сообщает Historic England.

Как отмечается, находку сделали в графстве Рутленд. В 2020 году сын фермера и землевладельца Джим Ирвин заметил "необычную глиняную посуду" на пшеничном поле и предупредил об этом местные власти. На место приехали археологи из Археологической службы Университета Лестера вместе с Historic England, провели раскопки и обнаружили мозаику размером 11 на 7 метров.

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Мозаика образует пол в большой обеденной или развлекательной зоне. Комната является частью большой виллы, которую построили в позднеримском периоде - между 3 и 4 веками нашей эры. Мозаики использовались в различных частных и общественных домах по всей Римской империи, и на них часто фигурировали известные личности из истории и мифологии. Однако мозаика Рутленда уникальна для Британии тем, что на ней изображен Ахилл и его битва с Гектором в конце Троянской войны, и она является одним из немногих примеров со всей Европы.

Кроме этого, возле виллы нашли и другие здания: кладовые с проходами и, возможно, баню. Скорее всего, в этом комплексе жил богатый человек, знавший классическую литературу. Археологи также заметили повреждения от пожара и разрывы мозаики, и это позволило им предположить, что впоследствии виллу переделали.

Также в руинах, покрывающих мозаику, нашли человеческие останки. Считается, что людей похоронили после того, как в здании больше никто не жил. Останки относятся к очень позднего римского или раннего средневекового периода.

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Напомним, ранее в Египте археологи обнаружили один из храмов Солнца, который датируется серединой XXV века до нашей эры. Историки предполагают, что всего было построено шесть храмов Солнца, но только два из них были обнаружены ранее.

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