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В Амстердаме устроили многотысячный протест против карантина. Видео

Ожидается, что в течение дня участие в акции примут около 50 тыс. человек

В столице Нидерландов Амстердаме собрался митинг против ограничительных мер, связанных с коронавирусной болезнью. Об этом сообщает NOS.

Согласно сообщению, многотысячный митинг организовали в центре города. Ожидается, что в течение дня участие в акции примут около 50 тыс. человек.

Организаторы уже объявили мероприятие самым масштабным.

Люди вышли на протест не только из-за введенных мер против коронавируса, но и из-за дефицита жилья и выплаты пособия.

 

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Ранее сообщалось, что в нидерландском городе Утрехт начали использовать новый метод тестирования на COVID-19. Тестирование проводится без ватного тампона – нужно просто прополоскать рот.

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