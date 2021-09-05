В Амстердаме устроили многотысячный протест против карантина. Видео

Ожидается, что в течение дня участие в акции примут около 50 тыс. человек

Согласно сообщению, многотысячный митинг организовали в центре города. Ожидается, что в течение дня участие в акции примут около 50 тыс. человек.

Организаторы уже объявили мероприятие самым масштабным.

Люди вышли на протест не только из-за введенных мер против коронавируса, но и из-за дефицита жилья и выплаты пособия.

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Ранее сообщалось, что в нидерландском городе Утрехт начали использовать новый метод тестирования на COVID-19. Тестирование проводится без ватного тампона – нужно просто прополоскать рот.