В Амстердаме устроили многотысячный протест против карантина. Видео
Ожидается, что в течение дня участие в акции примут около 50 тыс. человек
Согласно сообщению, многотысячный митинг организовали в центре города. Ожидается, что в течение дня участие в акции примут около 50 тыс. человек.
Организаторы уже объявили мероприятие самым масштабным.
Люди вышли на протест не только из-за введенных мер против коронавируса, но и из-за дефицита жилья и выплаты пособия.
Netherlands - Amsterdam [September 5, 2021]— BMedia (@BananaMediaQ) September 5, 2021
The people are DONE with this medical tyranny. Tens of thousands protest against the #VaccinePassports #NoVaccinePassportsAnywhere #5septemberAmsterdam #DeTeringMetDeRegering #NoGreenPass #NonAuPassSanitaire #PassSanitaire pic.twitter.com/dOo4xkoftA
Ранее сообщалось, что в нидерландском городе Утрехт начали использовать новый метод тестирования на COVID-19. Тестирование проводится без ватного тампона – нужно просто прополоскать рот.