В Амстердаме устроили многотысячный протест против карантина. Видео

Согласно сообщению, многотысячный митинг организовали в центре города. Ожидается, что в течение дня участие в акции примут около 50 тыс. человек.

Организаторы уже объявили мероприятие самым масштабным.

Люди вышли на протест не только из-за введенных мер против коронавируса, но и из-за дефицита жилья и выплаты пособия.

Netherlands - Amsterdam [September 5, 2021]



The people are DONE with this medical tyranny. Tens of thousands protest against the #VaccinePassports #NoVaccinePassportsAnywhere #5septemberAmsterdam #DeTeringMetDeRegering #NoGreenPass #NonAuPassSanitaire #PassSanitaire pic.twitter.com/dOo4xkoftA