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В Албании произошло мощное землетрясение, есть разрушения

Фото из открытых источников

Подземные толчки привели к повреждению более десятка домов

На северо-востоке Албании произошло землетрясение магнитудой 4,5 по шкале Рихтера. Об этом сообщает "Associated Press".

Институт геонаук сообщил, что землетрясение произошло в 08:10 утра, за ним последовала серия меньших толчков в Булькизе, в 130 километрах к западу от столицы Тираны.

Министерство обороны сообщило о 16 поврежденных домов, согласно предварительным данным.

Известно, что Албания подвержена землетрясениям. 26 ноября 2019 года в результате землетрясения погиб 51 человек, сотни получили ранения. Правительство все еще работает над восстановлением разрушенных домов и общественных зданий.

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Напомним, ранее на Канарском острове Пальма произошло самое мощное землетрясение за последние полтора месяца. Также там продолжалось извержение вулкана Кумбре-Вьеха.

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