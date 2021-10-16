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В Алабаме во время матча между школьными командами по футболу произошла стрельба

al.com

Несколько человек госпитализированы, один - в критическом состоянии

В штате Алабама на стадионе Ладд-Пибльз в Мобиле в последней четверти матча между школьными командами по американскому футболу раздалась стрельба. Об этом сообщил al.com.

Как отмечается, несколько человек были госпитализированы, в том числе один человек в критическом состоянии.

Всего было сделано семь выстрелов. Инцидент произошел за 5,49 мин. к концу матча, люди побежали к выходу или же начали ложиться на землю, где только могли.

Известно, что на момент стрельбы счет в матче был 28:12 в пользу хозяев, однако матч был полностью остановлен - его доиграют, вероятнее всего, в понедельник.

Также во время огня пострадали четыре человека, двое из них - несовершеннолетние.

Однако, сам инцидент произошел не на поле или трибунах, а на выходе со стадиона.

Сейчас правоохранители рассматривают причастность к этой ситуации нескольких человек, но утверждают, что стрелок был только один. Никаких задержаний сделано не было. Мотив стрелка остается неизвестным.

Кроме этого, выстрелы были слышны во время трансляции футбольного матча.

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Как сообщалось ранее, в столице Ливана Бейруте открыли огонь, чтобы разогнать протест против судьи по делу масштабного взрыва селитры в местном порту.

Известно о по меньшей мере шести погибших людях и около 30 раненых.

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