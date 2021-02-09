В Африке снова обнаружили вирус Эбола, - ВОЗ

Девятилетняя жительница Монровии оплакивает свою мать, погибшую от лихорадки Эбола, Либерия, 2 октября 2014 год AFP

Последнюю вспышку удалось побороть в ноябре прошлого года

Министерство здравоохранения Демократической Республики Конго (ДРК) заявило, что в провинции Северное Киву обнаружили новую вспышку Эболы. Об этом сообщает пресс-служба ВОЗ.

Согласно сообщению, случай подтвердили в городе Бутембо, где в июне 2020 года удалось побороть предыдущую вспышку.

Известно, что вирус обнаружили в образцах отобранных у пациентки, которая с симптомами, подобными Эболе, обратилась за лечением в местный медицинскоий центр. Женщина скончалась в больнице 3 февраля. Она была женой фермера, который ранее пережил Эболу.

Как отмечается, эпидемиологи ВОЗ проводят расследование и уже смогли выявить более 70 контактов. Также продолжается дезинфекция мест, которые посещала больная.

Также образцы от подтвержденного больного были отправлены в главную лабораторию Национального института биомедицинских исследований в Киншасе для выявления штамма Эболы и определения его связи с предыдущей вспышкой.

Следует заметить, что десятая вспышка Эболы, которая длился почти два года, была второй по величине в мире, и на момент ее окончания был зарегистрирован 3481 случай, 2299 смертей и 1162 лица выжили.

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Напомним, недавно компания AstraZeneca заявила, что вакцина ее производства обеспечивает ограниченную защиту от мутации COVID-19, которую впервые обнаружили в Южной Африке.