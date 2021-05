В Африке проснулся один из крупнейших вулканов мира Ньирагонго. Видео

Люди, живущие неподалеку, в панике бежали из своих домов

На востоке Демократической Республики Конго вечером в субботу, 22 мая, началось извержение одного из самых активных вулканов в мире — Ньирагонго. Об этом сообщил конголезский ученый Мартин Калере в своем Twitter и опубликовал видео извержения вулкана.

Mt. Nyiragongo in Goma, (eastern) DRC erupts as we speak. What a crazy volcano... pic.twitter.com/MYodnf98WU

В ближайшем к вулкану населенном пункте Гома, в котором живут примерно 2 миллиона человек, отключили электричество, а люди в панике бежали из своих домов. Многие пытались перейти через границу с Руандой.

Поздно вечером лава от извержения вулкана приблизилась к аэропорту, правительство призвало жителей эвакуироваться.

I'm wouldn't take any chances either, gotta go fast, hopefully everyone was evacuated. pic.twitter.com/cl021VzOI7