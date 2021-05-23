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В Африке проснулся один из крупнейших вулканов мира Ньирагонго. Видео

Извержение вулкана Ньирагонго Фото из соцсетей

Люди, живущие неподалеку, в панике бежали из своих домов

На востоке Демократической Республики Конго вечером в субботу, 22 мая, началось извержение одного из самых активных вулканов в мире — Ньирагонго. Об этом сообщил конголезский ученый Мартин Калере в своем Twitter и опубликовал видео извержения вулкана.

 

В ближайшем к вулкану населенном пункте Гома, в котором живут примерно 2 миллиона человек, отключили электричество, а люди в панике бежали из своих домов. Многие пытались перейти через границу с Руандой.

Поздно вечером лава от извержения вулкана приблизилась к аэропорту, правительство призвало жителей эвакуироваться.

 

Последнее извержение Ньирагонго произошло в 2002 году, тогда погибли 250 человек, без крова остались 120 тысяч жителей.

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Напомним, в марте извержение вулкана произошло в Исландии — проснулся Фаградалсфьяль, который располагается неподалеку от столицы Рейкьявик.

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