В Африке погодные аномалии: в ЮАР выпал снег и рекордно минимальная температура

В городе Кимберли и прилегающих районах температура достигла отметки -9,9 градусов

В Южно-Африканской Республике зафиксировали новые рекорды минимальной температуры. В городе Кимберли и прилегающих районах температура достигла отметки -9,9 градусов. Об этом сообщает прессслужба метеослужбы страны .

Как отмечается, в Йоханнесбурге температура воздуха упала до 7 градусов мороза. Предыдущий рекорд 6,3 градуса мороза зафиксировали в городе 19 июля 1995 года.

Кроме того, в ЮАР выпал снег, а автомобильные дороги перекрыли из-за гололеда.

По прогнозам синоптиков, холодная погода продержится на территории ЮАР еще неделю.

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Напомним, в июне в высокогорных районах Черноморского региона Турции и провинции Кайсери в центре страны, неожиданно для летнего сезона выпал снег.