В Африке погодные аномалии: в ЮАР выпал снег и рекордно минимальная температура
В городе Кимберли и прилегающих районах температура достигла отметки -9,9 градусов
В Южно-Африканской Республике зафиксировали новые рекорды минимальной температуры. В городе Кимберли и прилегающих районах температура достигла отметки -9,9 градусов. Об этом сообщает прессслужба метеослужбы страны.
Как отмечается, в Йоханнесбурге температура воздуха упала до 7 градусов мороза. Предыдущий рекорд 6,3 градуса мороза зафиксировали в городе 19 июля 1995 года.
Кроме того, в ЮАР выпал снег, а автомобильные дороги перекрыли из-за гололеда.
По прогнозам синоптиков, холодная погода продержится на территории ЮАР еще неделю.
Напомним, в июне в высокогорных районах Черноморского региона Турции и провинции Кайсери в центре страны, неожиданно для летнего сезона выпал снег.