В Афганистане убили четырех женщин после звонка об эвакуации

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Одной из жертв была активистка по правам женщин и преподавательница университета Фрозан Сафи

В Афганистане четырех женщин обнаружили убитыми в северном городе Мазари-Шариф после телефонного звонка с предложением присоединиться к эвакуационного рейса". Одной из жертв была активистка по правам женщин и преподавательница университета Фрозан Сафи. Об этом сообщает France 24.

Тела были обнаружены в одном из домов в черте населенного пункта. В связи с инцидентом арестовали двух человек.

"Задержанные на допросе признались, что женщин пригласили в дом именно они. Продолжается расследование, дело передано в суд", - указал представитель афганского Министерства внутренних дел талибов Кари Сайеда Хосте.

Трое собеседников, которые пожелали остаться анонимными, слышали, что женщинам звонили с приглашением присоединиться к эвакуационного рейса. В последний раз погибших видели живыми, когда они садились в автомобиль.

"Я знала одну из этих женщин, Фрозан Сафи. Она была очень известной в городе активисткой среди женщин", - рассказала на условиях анонимности сотрудница международной организации.

Три недели назад ей звонил неизвестный с предложением помочь добраться до безопасного места за рубежом.

"Он знал всю информацию обо мне, попросил меня прислать документы, хотел, чтобы я заполнила анкету, притворялся должностным лицом с моего офиса, ответственным за предоставление информации США для моей эвакуации", - вспомнила она.

Женщина добавила, что звонок показался ей подозрительным, и она заблокировала контакт. "Мне уже было страшно. Я постоянно боюсь, что кто - то подойдет ко мне, увезет куда-то и пристрелит", - поделилась собеседница.

Ранее сообщалось, что "Исламское государство" (ИД) взяла на себя ответственность за нападение террориста-смертника на шиитскую мечеть в городе Кандагар на юге Афганистана, в результате чего десятки человек погибли и были ранены.