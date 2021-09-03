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В Афганистане талибы захватили последнюю провинцию Панджшер

EPA

В Кабуле боевики отмечают эту новость выстрелами в воздух

Последняя неподконтрольная талибам провинция Афганистана Панджшер захвачена боевиками. В Кабуле боевики отмечают эту новость выстрелами в воздух. Об этом сообщает Yeni Safak.

"Панджшер, последний спорный регион в Афганистане, на данный момент пал. И солдаты "Талибана" стреляют в воздух от радости", - говорится в сообщении.

В свою очередь, представитель "Талибана" Забихулла Муджахид призвал моджахедов избегать стрельбы в воздух.

"Оружие и боеприпасы в ваших руках, и никто не имеет права их тратить просто так", - написал он в Twitter, добавив, что выпущенные пули могут нанести вред гражданскому населению.

 

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Напомним, ранее один из лидеров террористической группировки "Талибан" Анас Хаккани заявил, что новое правительство Афганистана сформируют в ближайшие несколько дней. Пока рано говорить о том, кто именно получит должности, однако, по его словам, правительство укомплектовано уже на 95%.

А сегодня стало известно, что "Талибан" отложил объявление о сформировании нового правительства Афганистана на день, до 4 сентября, из-за того, что между лидерами военного и политического крыла движения возникли разногласия.

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