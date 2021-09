В Афганистане талибы захватили последнюю провинцию Панджшер

"Панджшер, последний спорный регион в Афганистане, на данный момент пал. И солдаты "Талибана" стреляют в воздух от радости", - говорится в сообщении.

В свою очередь, представитель "Талибана" Забихулла Муджахид призвал моджахедов избегать стрельбы в воздух.

"Оружие и боеприпасы в ваших руках, и никто не имеет права их тратить просто так", - написал он в Twitter, добавив, что выпущенные пули могут нанести вред гражданскому населению.

Gunfire in Kabul now... still not sure what the celebration is for pic.twitter.com/fxtBPKH91h