В Афганистане талибы захватили последнюю провинцию Панджшер
В Кабуле боевики отмечают эту новость выстрелами в воздух
Последняя неподконтрольная талибам провинция Афганистана Панджшер захвачена боевиками. В Кабуле боевики отмечают эту новость выстрелами в воздух. Об этом сообщает Yeni Safak.
"Панджшер, последний спорный регион в Афганистане, на данный момент пал. И солдаты "Талибана" стреляют в воздух от радости", - говорится в сообщении.
В свою очередь, представитель "Талибана" Забихулла Муджахид призвал моджахедов избегать стрельбы в воздух.
"Оружие и боеприпасы в ваших руках, и никто не имеет права их тратить просто так", - написал он в Twitter, добавив, что выпущенные пули могут нанести вред гражданскому населению.
Gunfire in Kabul now... still not sure what the celebration is for pic.twitter.com/fxtBPKH91h— Secunder Kermani (@SecKermani) September 3, 2021
Напомним, ранее один из лидеров террористической группировки "Талибан" Анас Хаккани заявил, что новое правительство Афганистана сформируют в ближайшие несколько дней. Пока рано говорить о том, кто именно получит должности, однако, по его словам, правительство укомплектовано уже на 95%.
А сегодня стало известно, что "Талибан" отложил объявление о сформировании нового правительства Афганистана на день, до 4 сентября, из-за того, что между лидерами военного и политического крыла движения возникли разногласия.