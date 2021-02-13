В Афганистане произошли новые теракты, по меньшей мере четыре человека погибли

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Все погибшие являются афганскими силовиками

В Афганистане сегодня, 13 февраля, произошли три теракта, в результате которых по меньшей мере четыре человека погибли, а еще семеро получили ранения. Об этом сообщает Reuters.

Отмечается, что все погибшие – это афганские силовики. При этом ни одна группировка не взяла на себя ответственность за нападения, которые произошли на фоне усиления насилия в Афганистане и обострения столкновений между официальными властями и повстанцами "Талибана".

В течение последних недель во время ряда терактов погибли несколько представителей власти, судей, журналистов и активистов. Кровопролитие происходит в результате "буксования" мирных переговоров в Катаре между талибами и представителями правительства Афганистана.

В то же время известно, что президент США Джо Байден пересматривает договор, который заключил его предшественник Дональд Трамп с "Талибаном". Документ предусматривает вывод всех американских и других союзных войск из Афганистана до 1 мая текущего года. При этом США уже сократили свой воинский контингент в Афганистане с 12 тысяч до 2,5 тысяч.

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Напомним, в ноябре прошлого года столица Афганистана Кабул подверглась ракетному обстрелу, в результате чего по меньшей мере 8 человек погибли, а еще 30 были ранены. Тогда несколько снарядов упали недалеко от зеленой зоны, где размещены посольства и офисы международных компаний.