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В Афганистане произошел взрыв в мечети: Десятки погибших

Фото из открытых источников

Еще более 30 человек получили ранения

Во время пятничной молитвы 15 октября в шиитской мечети в афганской провинции Кандагар произошел взрыв. Об этом сообщает BBC.

Как отмечается, в организации теракта подозревают смертника. Один из свидетелей инцидента отметил, что слышал три взрыва на месте происшествия. На момент взрыва здание полностью было наполнено людьми.

В мечеть направились по меньшей мере 15 машин скорой помощи. В то же время охрану места теракта обеспечивают спецподразделения "Талибана". Власти провинции просят людей сдать кровь, чтобы помочь пострадавшим.

Как сообщает издание AlJazeera со ссылкой на свои источники в местных правоохранительных органах, в результате теракта погибли по меньшей мере 32 человека, еще по меньшей мере 45 получили ранения.

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Напомним, ранее представитель полиции "Талибана" заявил о по меньшей мере 100 погибших в результате взрыва в шиитской мечети в афганской провинции Кундуз. Ранения получили более сотни человек.

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