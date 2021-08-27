В Афганистане еще остаются более 230 граждан Украины и их родственников, - посол
Еще более 250 человек уже эвакуировали
Посол Украины в Таджикистане и Афганистане (по совместительству) Василий Серватюк заявил, что сейчас в стране еще остаются еще более 230 украинцев и их родственников. Об этом он рассказал в интервью LB.ua.
"Согласно нашим последним данным, на территории Афганистана остается чуть больше 230 человек, которые являются гражданами Украины или их родственниками", - отметил дипломат.
По словам посла, среди этих людей только две этнические украинки, которые вышли замуж и проживали в Афганистане на постоянной основе, остальные – это этнические афганцы, которые имеют в Украине родственников и по разным причинам сейчас находятся на афганской территории.
Также Серватюк уточнил, что за весь период из Афганистана эвакуировали более 250 граждан Украины, членов семей и иностранных граждан. Большая часть этих людей была транспортирована тремя украинскими эвакуационными рейсами.
Кроме этого, еще 20 граждан (у одного еще было двое родственников) были эвакуированы международными партнерами.
Напомним, ранее государственный секретарь Соединенных Штатов Америки Энтони Блинкен заявил, что нет никакого "крайнего срока" для эвакуации людей из Афганистана.