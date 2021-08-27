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В Афганистане еще остаются более 230 граждан Украины и их родственников, - посол

Эвакуированы из Афганистана в Киеве Twitter Владимира Зеленского

Еще более 250 человек уже эвакуировали

Посол Украины в Таджикистане и Афганистане (по совместительству) Василий Серватюк заявил, что сейчас в стране еще остаются еще более 230 украинцев и их родственников. Об этом он рассказал в интервью LB.ua

"Согласно нашим последним данным, на территории Афганистана остается чуть больше 230 человек, которые являются гражданами Украины или их родственниками", - отметил дипломат.

По словам посла, среди этих людей только две этнические украинки, которые вышли замуж и проживали в Афганистане на постоянной основе, остальные – это этнические афганцы, которые имеют в Украине родственников и по разным причинам сейчас находятся на афганской территории.

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Также Серватюк уточнил, что за весь период из Афганистана эвакуировали более 250 граждан Украины, членов семей и иностранных граждан. Большая часть этих людей была транспортирована тремя украинскими эвакуационными рейсами. 

Кроме этого, еще 20 граждан (у одного еще было двое родственников) были эвакуированы международными партнерами.

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Напомним, ранее государственный секретарь Соединенных Штатов Америки Энтони Блинкен заявил, что нет никакого "крайнего срока" для эвакуации людей из Афганистана.

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