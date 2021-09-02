В Афганистане десятки женщин протестовали против талибов
Участницы требовали от талибов сохранить им право на образование, работу и безопасность
Несколько десятков женщин вышли на протест, требуя от руководства движения Талибан сохранения права женщин работать и учиться в Афганистане. Об этом сообщает AFP.
В городе Герат, что на западе страны, около 50 женщин вышли на улицы для проведения акции протеста за право на труд и из-за отсутствия участия женщин в формировании нового правительства.
Кроме того, женщины требовали от Талибана сохранить доступ к образованию.
"Образование, безопасность и работа - это наши фундаментальные права", - выкрикивали участницы протеста.
Организаторы акции считают, что женщины должны иметь возможность присоединиться к формированию нового афганского правительства.
Одна из организаторов акции Басира Тагери в комментарии AFP выразила мнение, что Талибан должен консультироваться с женщинами по принятию важных решений.
Однако сейчас женщины не участвуют во встречах и совещаниях талибов, отметила Тагери.
Ранее сообщалось, что до конца сентября в Организации Объединенных Наций закончится продовольствие для афганцев.