В Афганистане десятки женщин протестовали против талибов

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Участницы требовали от талибов сохранить им право на образование, работу и безопасность

Несколько десятков женщин вышли на протест, требуя от руководства движения Талибан сохранения права женщин работать и учиться в Афганистане. Об этом сообщает AFP.

В городе Герат, что на западе страны, около 50 женщин вышли на улицы для проведения акции протеста за право на труд и из-за отсутствия участия женщин в формировании нового правительства.

Кроме того, женщины требовали от Талибана сохранить доступ к образованию.

"Образование, безопасность и работа - это наши фундаментальные права", - выкрикивали участницы протеста.

Организаторы акции считают, что женщины должны иметь возможность присоединиться к формированию нового афганского правительства.

Одна из организаторов акции Басира Тагери в комментарии AFP выразила мнение, что Талибан должен консультироваться с женщинами по принятию важных решений.

Однако сейчас женщины не участвуют во встречах и совещаниях талибов, отметила Тагери.

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Ранее сообщалось, что до конца сентября в Организации Объединенных Наций закончится продовольствие для афганцев.