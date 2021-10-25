В Афганистане 23 миллионам жителям грозит голодная смерть, - ООН

Reuters

За последние два месяца этот показных увеличился почти вдвое

Около 22,8 миллиона жителей Афганистана могут умереть от голода. Еще два месяца назад этот показатель составлял 14 миллионов. Об этом сообщил Reuters.

По словам исполнительного директора Всемирной продовольственной программы Организации Объединенных Наций Дэвида Бизли, люди "идут к голодной смерти" из-за того, что после захвата страны боевиками "Талибана" международные доноры прекратили помощь.

Также он отметил, что в стране острый продовольственный кризис, а если срочно не принять меры, то умрут миллионы людей.

"То, что мы прогнозировали, сбывается гораздо быстрее, чем мы ожидали. Кабул упал быстрее, чем кто-то мог ожидать, и экономика падает быстрее", - отметил Бизли.

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Напомним, что ранее прогнозировалось, окончание продовольствия для афганцев в Организации Объединенных Наций до конца сентября.

Сейчас Афганистан находится на грани гуманитарной катастрофы. Несмотря на то, что ООН и партнеры продолжают делать все возможное, чтобы ее избежать, они не смогут это сделать без твердой и широкой международной поддержки.

Кроме этого, Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель заявил, что Афганистану угрожает развал экономической и социальной систем, который может перерасти в гуманитарную катастрофу.

А для того, чтобы избежать худшего сценария, талибы должны будут выполнить условия, которые позволят увеличить объем международной помощи.